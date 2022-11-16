العراق يدعم «خليجي 25» بـ 33 مليون دولار

2022/11/16 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة العراقية دعمها لجهود

الاتحاد العراقي لكرة القدم في تنظيم

بطولة خليجي 25 في البصرة مطلع العام

المقبل.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني في مؤتمر صحفي، وضعنا حلولاً

لتمويل متطلبا

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