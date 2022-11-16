الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بنينوى

2022/11/16 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاربعاء، من الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش الارهابي بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) انه " تم القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤ ارهاب )، الذي شغل منصب الحارس الشخصي لمسؤول جنوب نينوى التابع لما يسمى( لولاية دجلة) قبل عمليات التحرير".

واضاف انه "جرت العملية استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من خلال التنسيق مع مديرية استخبارات وامن نينوى".

واشارت الى أنه "تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب بشكل اصولي".

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