كركوك.. قتل ارهابيين اثنين في قاطع وادي الشاي

2022/11/16 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، قتل اثنين ارهابيين في قاطع وادي الشاي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الارهابية في قاطع وادي الشاي في محافظة كركوك".

واضافت، ان "القطعات البطلة لا تزال مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الارهابية المنهزمة"

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