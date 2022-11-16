إعتقال السجين الهارب الثالث والأخير من الفارين في بابل

2022/11/16 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، إعتقال السجين الهارب الثالث والأخير من بين السجناء الـ 3 الفارين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف قائد الشرطة اللواء خالد تركي جهاد الشمري ، تمكن فريق العمل المشترك المختص بمتابعة الفارين وبالتعاون مع خلية الصقور ومن خلال تكثيف التحريات من القبض على الهارب الأخير المتبقي من السجناء الـ(3) الفارين من موقف مركز شرطة الثورة وسط مدينة الحلة ليلة السبت الماضي مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها ، فيما سيطرت القوات الامنية على باقي السجناء وألقت القبض بوقت سابق خلال ساعات قليلة على إثنين منهم".

وأضافت أنه "لا زالت التحقيقات مستمرة مع المحتجزين من القوة المكلفة بواجب حماية الموقف ، للكشف عن ملابسات أكثر لحادث هروب الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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