القوات الامنية تطيح بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

2022/11/16 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، 16 تشرين الثاني، 2022، الإطاحة بمسؤول...

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