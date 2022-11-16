التهديد النووي الوشيك قد يفضي الى حل النزاع في أوكرانيا

2022/11/16 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أبرزت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، (سي...

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