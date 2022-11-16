غير قادر على فهم عالم التشفير؟ إليك كل ما تحتاج معرفته عن بيتكوين والعملات المشفرة

2022/11/16 | 12:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضخم عالم العملات المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية من تجربة متخصصة إلى قطاع مالي مترامي الأطراف بقيمة تريليون دولار، مكتمل بأبطاله وأشراره والقبائل المتحاربة.

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