هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

2022/11/16 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي للأسوشيتدبرس يوم الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

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