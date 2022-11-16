اللجنة العليا المشرفة على بطولة كاس الخليج 25 تعقد اجتماعها الاول في البصرة

2022/11/16 | 12:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة سبعة لاعبين للمنتخب الوطني قبل لقاء كوستاريكا متابعة ـ الصباح الجديد: عقدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة الخليج 25 برئاسة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع اليوم الاجتماع الاول لها في البصرة بحضور أعضاءها، وايضا حضور ممثل اتحاد كاس الخليج والشركة المنظمة لحفل الافتتاح وبعض مدراء الدوائر والهيئات ذات العلاقة.وجرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل العمل ...

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