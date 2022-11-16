الطائي.. تكريم للصحافة المهنية

2022/11/16 | 12:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال الزميل الصحفي الرياضي، الاستاذ، كاظم الطائي، مؤخراً وسام الإعلاميين العرب المذهب في حفل اقيم بالمملكة البحرينية لمناسبة عيد الإعلاميين العرب الثاني عشر، باشراف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.الطائي، الصحفي الرياضي الخبير والاكاديمي، الذي شغل العديد من المناصب القيادية في اتحاد الصحافة العراقي او محطات عمل فيها منها مدير القسم الرياضي لصحيفة الصباح الصادرة عن شبكة ...

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