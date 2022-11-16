منتخب السباحة البارالمبي يشارك في بطولة مصر الدولية

2022/11/16 | 12:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام السلمان*يشارك المنتخب الوطني العراقي للسباحة البارالمبي في بطولة مصر الدولية..وقال رئيس الاتحاد هاشم فرز ان البطولة تقام للمدة من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني وحتى الاول من كانون الاول المقبل.واضاف ان الوفد العراقي يتألف من رئيس الوفد السيد حمزة حميد والمدرب سمير صبحي واللاعبون هم ( فلاح ناهض ومصطفى عماد وقاسم محمد ...

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