القب على ٢٩ متهما بقضايا مختلفة في ديالى

2022/11/16 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ٢٩ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها ودورياتها نفذت ممارسات أمنية في عموم اقضية المحافظة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على(٢٩) مطلوبا أحدهم وفق المادة ٤ إرهاب”.واضافت انه “تم اتخاذ […]

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