طقس العراق.. الصيف لايزال يحزم حقائبه والشتاء ينتظر اشارة

2022/11/16 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر يتحول الى غائم جزئي".

واضافت ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً ويتحول الى غائم جزئي ما عدا أقسامها الشرقية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً يتحول الى غائم جزئي ما عدا أقسامها الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

يذكر ان حالات الطقس في عموم البلد متقلبة ولا يزال الصيف حاضراً، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب.

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