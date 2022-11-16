رغم وجود التخصيصات.. اليكتي يتهم حكومة الاقليم بعدم صرف منحة الطلبة

2022/11/16 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الأربعاء، حكومة الإقليم بعدم التزاماتها تجاه الطلبة بصرف المنحة بالرغم من وجود التخصيصات المالية الكافية.

وقال آلي لـ(بغداد اليوم )، إن "حكومة الإقليم تتحمل المسؤولية الكاملة لتظاهرات الطلبة الذين يطالبون بصرف المنحة المالية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم لم تف بالتزاماتها ووعودها تجاه الطلبة بالرغم من توفر التخصيصات المالية الكافية".

وفي وقت سابق، جدد طلاب المعهد التقني الاحتجاجات للمطالبة بصرف المنحة الطلابية في محافظة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "طلاب المعهد التقني خرجوا منذ الصباح الباكر باحتجاجات غاضبة أمام المعهد مطالبين بصرف منحة الطلاب في محافظة السليمانية".

وقررت جامعة السليمانية، الاثنين، تعلّيق الدراسة في جميع المراحل بسبب الاحتجاجات الاخيرة للطلاب.

وقال مكتب رئيس جامعة السليمانية لشؤون الطلاب في بيان (تلقته)، إن "مجلس جامعة السليمانية أكد في اجتماع استثنائي اليوم على دعم مطالب الطلبة المشروعة وخاصة منح الاموال والدعم المالي لهم".

واضافت أنه "من أجل حماية ارواح الطلبة وامن جامعة السليمانية وعدم وجود توقفات مرورية في محافظة السليمانية وبحسب الهيئة صوتت بالاجماع على منع الطلبة من الدراسة في جميع الكليات يوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022 والأيام القادمة".

واندلع اشتباك بين طلبة جامعيين محتجين وقوات الأمن خلال محاولة تفريق تظاهرة أمام رئاسة جامعة السليمانية بالغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة.

وتوعد طلاب من جامعة السليمانية والجامعة التكنولوجية وجامعة گرميان وجامعة كويه، بتوسيع احتجاجاتهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

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