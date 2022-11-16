جهد استخباري يطيح بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

2022/11/16 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في محافظة نينوى.

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