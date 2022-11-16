2022/11/16 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 6YHPvFuL79o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر: الشيب أكل راسي ولحيتي وشبقى من العمر وراتبي 300 الف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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