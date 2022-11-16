الاتصالات تتبنى مشروع إنشاء نظام مروري متكامل

2022/11/16 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تبنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، مشروع انشاء نظام مروري متكامل.

وقالت الوزارة في بيان ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري تبنت مشروع انشاء نظام مروري متكامل".

وأضافت ان "ذلك يهدف للقضاء على الفساد وتسريع انجاز معاملات المواطنين".

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