2022/11/16 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 28 دقيقة

رئيس الجمهورية يصل دهوك

منذ 15 ساعة

مستشار الحكومة الاقتصادي يكشف شكل وطبيعة موازنة 2023

منذ 15 ساعة

نائب يكشف عن خطوات نيابية جديدة تتعلق بخفض سعر الدولار

منذ 15 ساعة

نائب بشأن المحافظات المنتجة للنفط: الحكومة السابقة حرمتها من البترودولار

منذ 15 ساعة

الحكيم يبحث مع وزير التجارة دعم البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها

منذ 16 ساعة

أول تعليق برلماني على سحب حكومة السوداني 9 قوانين من مجلس النواب

منذ 17 ساعة

رشيد ومسرور بارزاني يناقشان عمل لجنتي بغداد وأربيل للحوار لحل المسائل العالقة

منذ 18 ساعة

السوداني: البعض يتصور بزيارتنا إلى مستشفى الكاظمية لالتقاط الصور

منذ 18 ساعة

رئيس الجمهورية وبارزاني يؤكدان على ضرورة حسم المسائل العالقة بين المركز والإقليم

منذ 19 ساعة

القانون يحذر من تحركات السفيرة الامريكية: تخفي دوافع تضر بالأمن القومي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يجدد دعمه لحكومة السوداني لمواجهة التحديات الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يجدد دعمه لحكومة السوداني لمواجهة التحديات الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).