2022/11/16 | 13:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنه يحتفظ برفات ابنه...

ظهرت المقالة رونالدو يحتفظ برفات ابنه المتوفي في منزله أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يحتفظ برفات ابنه المتوفي في منزله) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يحتفظ برفات ابنه المتوفي في منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).