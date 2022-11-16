“بالوعة المغسلة” أغرب طريقة لتوقعات نهائيات كأس العالم

2022/11/16 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قرر موقع Give Me Sport الرياضي اللجوء إلى الذكاء البشري، من خلال ابتكار طريقة “غريبة” لتوقع الفائز ببطولة مونديال قطر 2022.ومن خلال هذه الطريقة المبتكرة والمضحكة في الوقت ذاته، توقعت هذه […]

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