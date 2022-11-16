الحكيم بعد وصول سكان الارض الى 8 مليار نسمة يجدد دعوته للسوداني لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطن العراقي

2022/11/16 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن الإعلان عن تجاوز سكان الأرض 8 مليار، في وقت تواجه البشرية تحديات كبيرة على مستوى التغيير المناخي واندلاع النزاعات والتغييرات الإجتماعية والديموغرافية، يضع المجتمع الدولي ومنظماته وحكوماته أمام مسؤولية تضامنية للإتفاق على مبادئ عامة ومنصفة ووضع حلول ناجعة لكل … Readmore

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