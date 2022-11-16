الداخلية توافق على تعزيز الشرطة المجتمعية وتوجه دعوة للراغبات بالتقديم

2022/11/16 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوافقت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، على تعزيز الشرطة المجتمعية من العنصر النسوي، فيما واجهت دعوة للراغبات بالتقديم.

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