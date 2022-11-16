شركة سفر مصرية تطالب من العراق مبلغ 15 مليار دولار ونائبة تدعو لتشكيل فريق من المحامين للدفاع عن اموال العراق

2022/11/16 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عالية نصيف على ضرورة

تشكيل فريق من كبار الحقوقيين

والمحامين العراقيين للدفاع عن موقف

العراق تجاه الدعاوى الخارجية المرفوعة

ضده والتي تتضمن مطالبات بتعويضات

باطلة بمليارات الدولارات، مشيدة

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