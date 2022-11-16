الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن بالأرقام حصص المحافظات من مشروع الألف مدرسة

2022/11/16 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الأربعاء، حصص المحافظات من

مشروع الألف مدرسة، فيما حددت أسباب

تفاوت نسب الإنجاز.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد،

لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المواقع

الأ

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