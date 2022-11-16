2022/11/16 | 14:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/16 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).