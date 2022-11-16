السوداني يوعز بتصفير جميع تعويضات المزارعين

2022/11/16 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن توجيه لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعويض مزارعي الشلب وتصفير جميع المستحقات، وفيما أوصت بتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتفعيل الصناعات التحويلية، دعت إلى تحويل النظام الاروائي من سطحي إلى مغلق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوعز بتعويض جميع مزارعي الشلب لهذا العام بمبلغ 120 مليار دينار، وتصفير جميع التعويضات"، مبيناً أن "خطة الوزارة القادمة ضمن الموازنة هي دفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول من دون أي تأخير".

وأضاف النايف، أن "الوزارة دعمت الفلاحين بنسبة 70% للبذور و50% للأسمدة وكذلك المبيدات"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعد بادرة طيبة لحكومة السوداني باتجاه دعم قطاع الزراعة".

وأكد، أن "الزراعة من القطاعات المهمة في العراق، و60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يشمل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والمزارعين والمستثمرين والأطباء البيطريين والمهندسين، فضلاً عن استيعاب القطاع الزراعي جميع هذه الأيادي العاملة"، مشدداً على "ضرورة توفير ضمان اجتماعي كي يكون موازياً للتقاعد، ونأمل إقرار هذا القانون".

وأكد، "أهمية تفعيل الصناعات التحويلية كإنشاء مصانع المعجون ومصانع الكجب ومصانع كبس التمور التي تستقطب أياد عاملة وتوفر عملة صعبة داخل البلاد"، داعياً إلى "الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال النظام العلفي بالإضافة إلى توفير المياه".

وبين، أن "أبرز الملفات التي يجب أن تكون من ضمن أولويات الحكومة هي ملفي التصحر والمياه"، مؤكداً "أهمية التفاوض مع الجانب التركي بشأن حصة العراق من المياه لتأهيل النظام الاروائي وتحويله من سطحي إلى مغلق".

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