وزير العمل: موازنة العام المقبل ستتضمن زيادة برواتب الرعاية الاجتماعية

2022/11/16 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن تضمين زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام 2023، فيما كشف عن وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية الشهر المقبل.

وقال الأسدي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "زيادة مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022"، مبيناً، أن "مباحثات أجريت مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة".

وأشار إلى أن "وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل"، مبيناً، أن "موازنة العام المقبل ضمنت فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالاتهم ابتداء من نهاية الشهر الحالي".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيداً لشمول المستحقين منهم بالرعاية الاجتماعية ضمن موازنة العام المقبل ، كذلك وجه بإكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

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