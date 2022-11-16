الأسطول الخامس الأمريكي: لدينا علم بحادث لسفينة تجارية بخليج عُمان

2022/11/16 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز لرويترز إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له الأربعاء سفينة تجارية في خليج عُمان.وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق نقلاً عن مسؤول دفاعي أن ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة خليج عُمان.وتدير الناقلة شركة إسترن باسيفك شيبينج ومقرها سنغافورة، وهي شركة تقول أسوشيتد برس إن المالك النهائي لها هو الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.وقال مركز الأمن البحري العماني، عندما اتصلت به رويترز، إنه ليس لديه معلومات في الوقت الحالي.وبحسب موقع (مارين ترافيك) لتتبع الشحن البحري، فقد شوهدت الناقلة باسيفيك زيركون آخر مرة قبالة ساحل ليوا بسلطنة عمان صباح يوم الاثنين.وغادرت ميناء صحار العماني بعد ظهر يوم الاثنين وكانت وجهتها ميناء بوينس آيرس في الأرجنتين.

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