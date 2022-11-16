«الناتو» يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن سقوط صاروخ في بولندا

2022/11/16 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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بدأ سفراء حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للتباحث بشأن سقوط صاروخ في بولندا ما زال مصدره غير مؤكد، وفق ما أعلن دبلوماسيون بمقر الحلف في بروكسل.وأفاد مصدر في حلف الأطلسي، بأن الرئيس الأمريكي أبلغ الشركاء في مجموعة السبع والحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكراني.وأُعلن مساء الثلاثاء عن هذا الاجتماع الذي يرأسه أمين عام المنظمة ينس ستولتنبرغ الذي قال إن «من المهم التثبت من كل الحقائق»، فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها وراء سقوط الصاروخ الذي خلف قتيلين

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