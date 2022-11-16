إصابة ناقلة نفط في هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان

2022/11/16 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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قال مراسل لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، نقلاً عن مسؤول دفاعي، إن ناقلة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة، قبالة ساحل عُمان.وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز لرويترز إن «الأسطول على علم بحادث تعرضت له اليوم الأربعاء سفينة تجارية في خليج عُمان».وقال مراسل لوكالة أسوشيتد برس على تويتر، الأربعاء، نقلا عن مسؤول دفاعي إن ناقة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان.وأفاد المصدر أن المسيرة التي أصابت ناقلة النفط «باسيفيك زيركون»، التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة «إسترن باسيفك شيبينغ» ومقرها سنغافورة، كانت تحمل قنابل.

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