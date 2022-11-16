أزمة انفجار بولندا.. مصدر محتمل للصواريخ والكرملين يرحب بـ

2022/11/16 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تداعيات سقوط صواريخ داخل الأراضي البولندية تتواصل، إذ قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر،الأربعاء، إن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين بشرق بولندا هو "نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية مضادة للطائرات تستخدم لاعتراض الصواريخ الروسية".

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