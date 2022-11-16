2022/11/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

كشف المواطن حسن محمد أسود في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تعرضه للتعذيب من قبل قوات الشرطة الاتحادية قبل اطلاق سراحه.

وقال اسود، في فيديو رصدته (بغداد اليوم)، إن "احد المنتسبين الذين قاموا بتعذيبه قال له انه يريد تدميره وعمل ضرر كبير بجسمه كما هو حاصل الان له"، مبينا أنه "قضى فترة سجنه معلقا ولا يلمس الارض"، فيما اكد أنه "اصبح قريبا من الموت اثناء التعذيب".

وتابع، أنه "تعرض لأسلوب التعذيب بالكهرباء وغيرها من الطرق المختلفة من قبل المنتسبين"، مشيرا الى أنه "فقد اصابعه نتيجة احتراق يديه اثناء التعذيب".

وتحدث المواطن حسن، عن "قدوم اشخاص له اثناء تلقيه العلاج في المستشفى وطلبوا منه عدم القيام برفع شكوى قضائية على المنتسبين والضباط".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره لحقوق الإنسان بمتابعة تعرض مواطن للتعذيب في الحجز بمحافظة كركوك.وقال مصدر حكومي للإعلام الرسمي، وتابعته (بغداد اليوم): إن "السوداني وجه مستشاره لحقوق الانسان بمتابعة تعرض المواطن حسن محمد أسود للتعذيب في الحجز بمحافظة كركوك ما تسبب بخسارة يديه".واضاف أن "المواطن تم احتجازه من قبل الشرطة الاتحادية لمدة 37 يومياً".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت يوم امس معلومات عن شاب يدعى "حسن محمد أسود"، من كركوك، حيث تعرض لتعذيب مروع خسر بسببه يديه، بعد اعتقاله لمدة 37 يوماً من قبل الشرطة الاتحادية.واضاف بعض الاشخاص عبر مدوناتهم، ان عائلة الشاب حسن تتعرض لضغوطات أمنية وعشائرية وتهديدات لإرغامهم على التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الضباط المتورطين.

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