الرقابة المالية يكشف اختلاس أكثر من 3 مليارات دينار في شركة نفط ميسان (وثيقة)

2022/11/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الاربعاء، اختلاس أكثر من 3 مليارات دينار في شركة نفط ميسان.

وبحسب وثيقة صادرة عن ديوان الرقابة المالي بتاريخ 15 من الشهر الحالي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تم الاستحواذ على مبالغ دون وجه حق وقد بلغت قيمتها اكثر من 3 مليارات دينار في شركة نفط ميسان".

أدناه نص الوثيقة:

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