تسريح بالجملة لـ’أصحاب الأجور اليومية’ في وزارة الصناعة (وثيقة)

2022/11/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

قرر وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الاربعاء، إنهاء عمل كافة العاملين بصفة "اجر يومي" في شركة ديالى العامة.

أدناه نص القرار:

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