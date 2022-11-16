بعد مزاعمها عن سقوط صاروخ روسي وارسو تسلم مذكرة للسفير الروسي

2022/11/16 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت السفير الروسي سيرغي أندرييف، مذكرة وذلك بعد حادثة سقوط صاروخ شرقي بولندا، التي تزعم أن مصدره روسيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، إن “الوزير (زبيغنيو راو) سلم للسفير مذكرة دبلوماسية تصف الوضع ورؤيتنا للأمر برمته”.تأتي هذه التطورات في سياق ما أعلنت […]

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