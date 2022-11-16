رغم شكوك بايدن…اجتماع عاجل لناتو بعد الانفجار في بولندا

2022/11/16 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤولان في حلف شمال الأطلسي ودبلوماسي أوروبي إن الحلف سيعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة الانفجار في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين الثلاثاء.

وقال الحلف في بيان إن اجتماع سفرائه في بروكسل سيرأسه الأمين العام ينس ستولتنبرغ، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً بعده.

وقالت بولندا العضو في حلف الأطلسي إن الصاروخ قتل شخصين في قرية تبعد 6 كيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا.

واستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم إطلاق الصاروخ من روسيا، بعد محادثات مع زعماء غربيين حلفاء وسط مخاوف من امتداد الصراع في أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

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