الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة ارهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي

2022/11/16 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت بثلاثة ارهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي.

وذكرت الخلية، في بيان “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والثلاثون ومفرزة من قسم استخبارات ومكافحة الإرهاب الرمادي تم نصب كمائن محكمة في سيطرة الشهيد احمد الصداك ومنطقة الطرابشة”.

وأضافت، أن “تلك الكمائن أسفرت عن القبض على الإرهابيين الثلاثة المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 إرهاب ) وقد تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً”.

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