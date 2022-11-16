بيانات عالمية تتحدث عن توقيع العراق عقودا بأكثر من نصف مليار دولار في اكتوبر الماضي

2022/11/16 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

جاء العراق رابعا في منطقة الشرق الاوسط بقيمة العقود الموقعة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حيث وقع عقودا بقيمة تفوق النصف مليار دولار، بالرغم من عدم وجود بيانات واضحة عن هذه العقود.

وذكرت مجلة “ميد” البريطانية، أن قيمة مؤشر “ميد بروجكتس” أظهر أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بات ثالث أفضل شهر لأسواق الشرق الأوسط هذا العام من حيث العقود الممنوحة، مبينة أن إجمالي صفقاتها الموقعة بلغ 11.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

واضافت ان العراق جاء في المركز الرابع على مستوى المنطقة في قيمة العقود التي تم تسريبها خلال شهر تشرين الأول الماضي، إذ منح عقوداً بقيمة 698 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المجلة إلى أن “السعودية تصدرت ترتيب إرساء العقود للمشاريع بقيمة 4.6 مليارات دولار كان معظمها في قطاع الكهرباء، وحلت قطر في المرتبة الثانية بصفقة واحدة في قطاع الغاز بقيمة 4.5 مليارات دولار، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث صفقات تشرين الأول ، فيما احتلت الكويت المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة بعد أن أرست عقوداً بقيمة 93 مليوناً.

ولم تعلن الدولة العراقية عن عقود موقعة بهذا الرقم الذي يفوق النصف مليار دولار خلال تشرين الاول/اكتوبر الماضي، مايطرح تساؤلات عن هذه العقود ومتى وقعت وتتعلق باي مشاريع استثمارية.

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