السيوف الخشبية لرؤساء الحكومات  

2022/11/16 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد الطريقةُ التي أُخْمِد فيها حريقُ مطار بغداد، بأساليب فردية...

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