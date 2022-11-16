قبل وضع البشر على المريخ.. مركبة

2022/11/16 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وكالة ناسا بنجاح صاروخ "أرتيميس 1" إلى الفضاء.ستشهد المهمة غير المأهولة سفر الصاروخ حول القمر والعودة للهبوط على كوكب الأرض.

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