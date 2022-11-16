التخطيط: العراق لم يصل مرحلة

2022/11/16 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد السكان في العراق إلى 42 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بحسب التوقعات، فإن عدد سكان العراق في نهاية العام الحالي سيبلغ 42 مليون نسمة وبواقع 50.5 بالمئة ذكور و49.5 إناث"، مشيراً إلى أن "نسبة سكان العالم بلغت 8 مليارات نسمة".

وأوضح الهنداوي، أن "محافظة بغداد تسجل النسبة الأكبر بعدد سكانها البالغ 9 ملايين، تليها محافظة نينوى بمعدل 4 ملايين، والبصرة 3 ملايين"، مبيناً، أن "محافظة المثنى سجلت أقل نسبة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها مليوناً أو أقل بقليل".

وأضاف، أن "نسبة النمو السكاني مرتفعة بالعراق، إذ تقدر بـ 2.6%، وبموجب هذه النسبة فإن عدد السكان يزداد بنحو 850 ألفاً سنوياً، إلا أنها منخفضة عما كانت عليه قبل 10 سنوات حيث كانت نسبة النمو السنوي 3.3%"".

وأشار إلى أن "العراق لم يصل إلى مرحلة الانفجار السكاني، وأن معدل الزيادة طبيعية"، موضحاً أن "عدد السكان النشطين اقتصادياً من عمر 15سنة إلى 64 سنة عندما تكون نسبتهم أكثر من 60 بالمئة يعتبر سلاحاً ذا حدين، وفي حال لم تستثمر بنحو سليم تتحول إلى مشكلة كبيرة".



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