العراقيون ثالثاً بقائمة أكثر المشترين للعقارات في تركيا الشهر الماضي

2022/11/16 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، بيع 5377 منزلاً للأجانب خلال شهر تشرين الأول الماضي، مبينةً أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 8.8٪ في تشرين الأول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 5 الاف و377 منزلاً".

وأضافت الهيئة، "حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع ألفين و123 منزلاً، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات ألف و658 منزلاً، ثم مرسين بواقع 490 منزلاً".

وتابعت، أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الأول وبعدد ألفين و23 منزلاً، بينما جاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 498 منزلاً".

ولفتت إلى أن "العراقيين (جاءوا) ثالثاً وبعدد بـ 310 منازل، والأوكرانيين رابعاً بعدد 216 منزلاً، وألمانيا خامساً وبعدد 211 منزلاً".

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