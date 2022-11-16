الرئيس رشيد يناقش مع وزير الهجرة ومحافظ دهوك ملف النازحين

2022/11/16 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ناقش رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، اليوم الاربعاء، مع وزير الهجرة والمهجرين ومحافظ دهوك ملف النازحين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن رشيد "اجتمع بوزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق ومحافظ دهوك علي تتر، لمناقشة أوضاع النازحين والمهجرين في المخيمات والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم".

وأشاد رشيد، "بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان في رعاية المخيمات"، مؤكداً "ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب وفقا للبيان".

وأشار إلى "وجود اجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين"، مشددا على" لزوم إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتيسير عودتهم لها".

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