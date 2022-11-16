2022/11/16 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – بغدادكشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن ممارسة أمنية ستنفذ بعد قليل بكافة أنحاء العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. ممارسة أمنية بكافة أنحاء بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. ممارسة أمنية بكافة أنحاء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).