2022/11/16 | 15:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إيران تحذر الإطار التنسيقي : استفزاز مقتدى الصدر وتياره من الخطوط الحمراء | اخبار الثالثة 2022/11/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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