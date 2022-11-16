مستشار الأمن القومي يوجه بتنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني على النازحين

2022/11/16 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بتنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني على النازحين، فيما حدد المشمولين به.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي، أن “الأعرجي ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء … Readmore

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