2022/11/16 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري جولاته الميدانية للاطلاع على عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية حيث زار سيادته اليوم الأربعاء مديرية شرطة نجدة بغداد.وقد عقد الشمري فور وصوله اجتماعاً ضم مدير النجدة ومدراء الأقسام مؤكداً أن الأمن يتحقق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يزور مديرية النجدة ويؤكد ضرورة الاستجابة للنداءات وتقديم الخدمات للمواطنين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يزور مديرية النجدة ويؤكد ضرورة الاستجابة للنداءات وتقديم الخدمات للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).