مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة السبت

2022/11/16 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول أعمال جلسة البرلمان السبت المقبل.

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