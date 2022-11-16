2022/11/16 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ألغت مدن صينية متوسطة الحجم، اليوم الأربعاء، الزامية خضوع سكانها عدة مرات في الأسبوع لفحوصات تفاعل البوليميراز التسلسلي (بي سي ار) المنتظمة، بعد أن أعلنت الحكومة تخفيف القواعد الصحية لمكافحة “كورونا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تلغي فحوصات الـ”PCR” المنتظمة المركز الخبري الوطني.

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