بريطانيا تؤكد مواصلة دعم العراق في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار

2022/11/16 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، على التعاون البناء بين العراق وبريطانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد البحث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على التعاون البنّاء، في ضوء الشراكة المستمرة بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين".

وتابع انه "جرى خلال الاتصال الإشارة الى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب، وتأكيد التزام الحكومة البريطانية على مواصلة الدعم للحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيرات المناخية".

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